Депутат Сейма Латвии Кирштейнс: Латыши всегда считали красноармейцев своими врагами

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17 августа 2022, 19:48 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Депутат Сейма от Нацблока Александр Кирштейнс

Правда, как известно, рано или поздно, но вылезает на свет Божий! Так и произошло в Латвии. Депутат Сейма от Нацблока Александр Кирштейнс нашел повод, чтобы публично рассказать российским оппозиционным журналистам, которые работают нынче в Латвии, что нравится-не нравится латышскому народу.



Совершенно ясно, что депутат Сейма г-н Кирштейнс посчитал, что имеет полное право выразить мнение всего латышского народа!



Речь идет, конечно, о русском народе!



«Латыши не просили, чтобы русские их освобождали, прямо наоборот – красноармейцев всегда считали своими врагами. Военной силой латвийского народа был латышский легион, который вместе со скандинавскими, голландскими и немецкими товарищами по оружию не позволял взять курземское укрепление до последнего дня войны. «Хорошим русским» следовало бы знать, что русские в странах Балтии даже не являются меньшинством в понимании конвенции Совета Европы. Латвийскому государству здесь не нужно содержать русские школы, как не нужно и финансировать индусские и эфиопские школы. Те, кто и через 30 лет независимости Латвии использует язык, на котором говорили оккупанты Латвии – чекисты, которые убивали и депортировали граждан Латвии, не заслужили право здесь находиться. Совет русским: вас тут чересчур много, поэтому в общественных местах говорите приглушенно», - заявил в публичном пространстве депутат Сейма.



Какие еще нужны доказательства, что нацизм, политика Третьего Рейха, дискриминация по отношении к русскоязычным существует в Латвии?



Политик правящей партии Латвии открыто говорит, что латышские легионеры СС – «герои»! А красноармейцы, конечно, «враги», и жалеет, что победу одержал не Адольф Гитлер, а СОВЕТСКИЙ НАРОД! И это «замечательно», что латышские легионеры СС расстреливали мирное население на чужой территории – в Новгородской, Ленинградской, Псковской областях! По мнению депутата Кирштейнса, русских следует «истреблять», а если они живут, то должны «приглушенно» говорить, а лучше, конечно, молчать!



Какие доказательства еще нужны?



И все это происходит в европейской стране, где демократия в «почете». И это происходит в наше время!



Латвийский Нацблок считает, я предполагаю, что Нюрнбергский процесс «оскорбил» латышских легионеров СС, самого Адольфа Гитлера, СС, СД…



Да и плевать подонкам нацистским, которые живую сейчас на этой земле, что решили в Нюрнберге в 1946 году!



Так кто сейчас может сказать, что нацизм, последователи, потомки фашистов «исчезли»? Никуда нацизм не делся! Он затаился на время, а спецоперация обнажила сущность нелюдей!



Я уверена, что сейчас настало время, когда следует уничтожить нацистскую нечисть, иначе мир утонет в фашистской символике. И тут речь не о том, что «а зачем Россия начала спецоперацию», а суть в том, что нацизм, который зло, начинает поднимать голову, а это значит, что до Холокоста, концлагерей, расстрелов, газовых печей… осталось недолго.



Я не утрирую. За шесть месяцев спецоперации в Латвии, например, произошли огромные изменения в сторону обыкновенного фашизма. Скоро начнут выселять граждан России с видом на жительство – закон принят уже! Далее, депортация всех несогласных, потом всех остальных…



И дело тут не в спецоперации, а в вековой ненависти к русским! В Латвии ждали Адольфа Гитлера, а пришли русские, и им это националы не могут простить…



Нацизм должен быть уничтожен! И не на словах!