Мошенники в сфере ОСАГО пытаются провести очередные «обманные игры»

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17 августа 2022, 19:40 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: pixabay.ru

Годы идут, а проблемы с мошенничеством всё ещё остаются актуальными. Сфера автострахования представляется большинству злоумышленников фактически лакомым кусочком. Аферисты наивно полагают, что смогут затеряться в массе автомобилистов и провернуть свои «обманные игры». По их мнению, страховые компании не станут углублённо разбираться в каждом конкретном случае, а просто выплатят хорошие деньги. Только это далеко не так.



Эксперты сообщают о том, что находятся специальные «храбрецы» и авантюристы, которые желают получить выплату от страховой компании несколько раз за один и тот же случай. Они решают не обращаться в сервис сразу после ДТП и получения средств ОСАГО на ремонт, а намного позднее выдают старые повреждения за новые, инсценируя новые происшествия.



Можно взять один пример. Жительница города Омск как раз хотела применить такую же схему аферы. В 2021 году она по-настоящему попала в ДТП, не справившись с управлением и слетела на белой Skoda в кювет. Позже она получила страховую выплату на ремонт автомобиля. Вот только ремонтировать она его не возжелала. Спустя год омичка решила незаконно подработать на данном случае.



Женщина вызвала сотрудников ГИБДД, но уже на «новое место аварии», продемонстрировав якобы свежие повреждения. Она утверждала, что всё это результаты новой аварии. Но страховщики повторный случай ДТП не смогли оставить без внимания. В ходе проверки всплыла афера, и теперь мошеннице грозит, ни много ни мало, уголовное дело.



Другой случай произошёл в Псковской области. Там супружеская пара потратила чуть меньше времени и сил на такой же план по обману страховщиков. Пара приобрела автомобиль с уже имеющимися повреждениями. После этого они договорились со своим знакомым и инсценировали ДТП. Всё было заранее спланировано.



Затем злоумышленники обратились к страховщикам, требуя компенсацию в размере 370 тысяч рублей. Но после проверки выяснилось, что это был обман, повреждения уже имелись, а ДТП было ненастоящим. На семейную пару уже возбудили уголовное дело по статье 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». Им грозит до 5 лет тюремного заключения.



Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова, к.ю.н. Наталья Свечникова предупреждает, что варианты мошеннических схем давно известны страховым компаниям. Опыт защиты от аферистов у них имеется, и весьма немалый. Поэтому тем, кто хочет «легко подзаработать», лучше делать это честным путём, а не пытаться обмануть закон. За любые такие преступные схемы полагается суровое наказание, и лишение свободы на определённый срок явно не заставит себя ждать.