Боязнь перемен

Аргументы Недели → Общество 13+

17 августа 2022, 17:40 Анна Молодцова

Фото: cool-profit.ru

Жизнь вынуждает столкнуться каждого из нас со сложностями, которые, казалось бы, тяжело принять, а порой вообще невозможно.



Страх — это базовый инстинкт, который присутствует абсолютно в каждом из нас. Нам сложно осознать то, что эмоциями управляем только мы сами, а порой некоторые вещи не стоят всех потраченных сил и нервов. Но почему же случается так, что мозг отказывается принимать любые испытания и препятствия на жизненном пути?



Проблема в том, что многие не хотят выходить из собственной зоны комфорта, так как просто привыкли находиться на привычном месте: в своем городе, в своей квартире, на той же работе и так далее. В обыденном состоянии человек не испытывает подлинного счастья, не получает новых впечатлений, упускает многие важные моменты и возможности - он просто старается избегать их. У большинства людей не хватает элементарно энергии, чтобы попробовать что-то другое, у них возникает страх и неуверенность перед чем-то новым и непредсказуемым. Именно страх блокирует любые попытки в принятии решений, если они не соответствуют привычному восприятию мира.



Для того чтобы перейти черту страха и преодолеть его, необходимо в первую очередь начать с самого себя, надо разобраться в своем самоощущении и мировидении. Важно определить то, что мешает нам выйти из привычного образа жизни. Вам будет казаться преодоление этого пути невозможным, но иначе никак: только таким образом удастся ощутить что-то иное, чего вы вряд ли когда-нибудь испытывали. Однако же каждый из нас находится в социуме, вследствие чего общественное мнение является одной из немногих причин боязни перемен.



Как правило, человек, который хочет что-то изменить в себе или своей жизни, боится осуждения своих действий со стороны общества, так как на него могут навесить клеймо «неправильности». Любому страшно не совладать с последствиями, ведь может настигнуть неудача, провал, разочарование. Но стоит учитывать то, что нужно удовлетворять свои желания, а не пытаться угодить обществу. К примеру, вас повышают в должности, и, казалось бы, это хорошая новость, но не все ваши коллеги за вас искренне порадуются. Почему? Ответ прост: окружение никогда не сможет принять то, что кто-то лучше них. К сожалению, даже близкие люди не всегда готовы поддержать нас, наши начинания и достижения.



По маленьким шагам стоит выходить из зоны комфорта, будет непривычно, но другого варианта нет. Именно перемены помогают нам двигаться вперед и становиться лучшей версией себя, поэтому нет смысла бояться их и тех, кто не может принять твой выбор. Чем больше знаний и навыков мы будем приобретать, тем проще будет адаптироваться к чему-то новому и непривычному для нас.