Отдых в ваших руках

Аргументы Недели → Общество 13+

17 августа 2022, 16:37 Егор Прохоренко

Вот и подходит к концу наше жаркое лето. Кто-то еще не успел отдохнуть и не стоит терять ни минуты. Почему же нам нужен отдых… Это же очевидно, правда? И тем не менее этот принцип легко игнорировать. Если вы хотите заняться тем, что важно, необходима осознанность. Если вы хотите выполнить задуманное, необходимы силы. И то, и другое подпитывается отдыхом.



Место силы, то место, где вы можете наполниться не только Силой, но и энергетикой любого ресурсного содержания - Здоровьем, Счастьем, Молодостью, Удачей, Радостью, Красотой и так далее...

Нашли ли вы своё место силы?

Найти свое собственное место силы проще, чем кажется. Для этого не нужен толстый кошелёк. Вспомните, где вы чувствуете себя комфортнее, спокойнее, радостнее?

У вас еще есть возможность полностью насладиться лучиками солнца, получить шоколадный загар и зарядиться энергией, ведь для вас открыты все горизонты России.

Цены, по сравнению с маем, действуют динамическим образом, но вы можете найти для себя оптимальный вариант. К примеру, снять комнату в гостевом доме, пойти на пляж и вместо шезлонгов, за которые обычно нужно платить, взять полотенце и разместиться на берегу. Вас поразит шум водоема, блеск солнечных лучей, отражающихся в воде, переливание красок в небе. А можно выбрать путешествие в горы, занять ту точку, где комфортно и наслаждаться пейзажами.

Найдите время для отдыха! Не надо тащить, тянуть и стараться, только чтобы к вечеру оказаться в эмоциональном истощении. Отдыхайте ежедневно, еженедельно, ежесезонно, отдыхайте душой и прочувствуйте в полной мере, кем вы являетесь.