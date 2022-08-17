В Крыму проверяют законность приобретения недвижимости Софией Ротару

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17 августа 2022, 16:14 Источник: Аргументы недели-Крым

Сообщается, что подходит к завершению проверка законности приобретения певицей здания на полуострове в украинские времена.

Информация поступает со ссылкой на бывшего депутата Госдумы Романа ХУДЯКОВА, занимающегося этим вопросом.

По словам ХУДЯКОВА вилла РОТАРУ выставлена на продажу за 50 млн.долларов, притом, что куплен был исторический особняк за 1386 гривен (по тогдашнему курсу около 10 000 рублей). По запросу ХУДЯКОВА была начата проверка законности приобретения певицей исторического наследия.

«Если выявятся нарушения, можно по факту судебного разбирательства передать его музыкальной школе», - заявил бывший депутат.