Осуждён участник нападения на силовиков в 2000 году

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17 августа 2022, 15:58 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Как стало известно, Веденский райсуд Чечни вынес приговор участнику преступного сообщества Рашиду Атуову. Его признали виновным в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих (ст.317 УК РФ). Суд признал Атуова причастным к нападению на колонну пермского ОМОНа в марте 2000 года, в результате которого погибли 43 человека. По решению суда террорист проведёт 20 лет в колонии строгого режима.

Материалы дела гласят, что 29 марта 2000 года в горно-лесистой местности около села Джени-Ведено Веденского района Чеченской республики подсудимый в составе бандформирования под руководством террористов Шамиля Басаева и Хаттаба численностью не менее сотни человек напал на автоколонну сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры зоны безопасности Веденского района.

В ходе боя, который длился не менее 6 часов, бандиты убили 33 человека. Ещё девять сотрудников ГУВД Пермской области и один военный были убиты после взятия в плен. Семеро участников столкновения получили ранения различной степени тяжести. После нападения преступники, согласно данным следствия, «похитили закреплённое за бойцами ОМОНа и военными огнестрельное оружие различных типов». В ходе боя были повреждены и уничтожены военная техника и другое имущество ГУВД Пермской области.

По данным Следственного Комитета, «установить обстоятельства совершённых преступлений и привлечь подсудимого к уголовной ответственности удалось во взаимодействии с подразделениями ФСБ». Трое предполагаемых участников нападения на ОМОН, в числе которых значился Атуов, были задержаны в феврале прошлого года. Рассмотрев доказательства следствия, суд согласился с позицией гособвинителя и назначил Атуову 20 лет тюрьмы. В Генпрокуратуре уточнили, что ранее судами Северо-Кавказского федерального округа за совершение указанного преступления были осуждены ещё 6 участников сообщества, куда входил осуждённый.