Политолог Неменский считает, что угроза удара ВСУ по Крымскому мосту вполне реальна

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17 августа 2022, 15:21 Источник: Свободная Пресса

Крымский мост, https://svpressa.ru// globallookpress.com

Угроза удара Украины по Крымскому мосту вполне реальна. Об этом сообщает «Свободная Пресса» со ссылкой на политолога, ведущего эксперта Российского института стратегических исследований Олега Неменского.



Мнение Неменского связано с недавним заявлением о намерении ВСУ уничтожить Крымский мост, которое прозвучало от советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.



Эксперт отмечает что украинской стороне вряд ли удастся нанести удар по мосту, так как «средства охраны моста у России очень серьезные». Несмотря на это, Подоляк верит, что попытки атаки транспортной артерии украинскими войсками будут продолжаться.



Политолог также поделился, что сомневается в жестком ответе со стороны РФ в случае удара по мосту. «Ясно, что все угрозы

ударами по центрам принятия решений, которые неоднократно звучали из России, были пока абсолютно голословными», — добавил он.