Жителей Краснодара разозлило «нашествие» самокатов

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17 августа 2022, 14:27

Фото: unsplash

Этим летом использование электросамокатов на улицах Подмосковья очень популярно. Почти в каждом проходимом уголке города можно увидеть стоянки для транспортного средства, об этом сообщает интернет-портал Подмосковье Сегодня.



В Красногорске количество самокатов перешло допустимую норму, по крайней мере так посчитали жители города, которые опубликовали жалобу в сеть.

«Разберитесь с этим ужасом. У моста невозможно ходить. Образуется пробка из людей, чтобы обойти это нашествие самокатов», - написали в публикации активисты.

К обсуждению подключились пользователи сети, которые поддержали автора публикации. В свою очередь, администрация города отреагировала на жалобу и пообещала в кратчайшие сроки устранить проблему. Граждане настаивают на том, чтобы стоянку перенесли в другое место. Это связано с тем, что вечером потом людей большой и самокаты занимают довольно много место, из-за чего трудно пройти.