Россиянам хотят давать 1 млн рублей за рождение третьего ребёнка

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17 августа 2022, 14:23

Фото: stockvault.net

Не так давно Общественная палата предложила новый комплекс мер в поддержку семей. Одной из главных идей стала выплата в виде 1 млн. рублей за третьего ребенка. Председатель Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов высказался по поводу выдвинутого предложения, сообщает "Радио 1".



По мнению депутата, выплата является правильным подходом по отношению к многодетным семьям.

«Получается так, что за второго ребёнка у нас в стране предусмотрен достаточно большой маткапитал. А на третьего ребёнка выплаты зачастую меньше, что является несправедливым. Не знаю, какую точку зрения выскажет на этот счёт правительство. Но я считаю, что это отличная инициатива. 1 млн рублей – окрашенные деньги, которые вряд ли уйдут на утехи нерадивых родителей», – высказался Виталий Милонов.

Парламентарий также добавил, что траты на указанные средства обязательно определят законодательством, чтобы деньги были действительно направлены на «содержание ребёнка и какие-то глобальные вещи».