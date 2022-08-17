Глава Крыма Аксенов сообщил о возобновлении полностью движения поездов через Джанкой

Глава Крыма Сергей Аксенов в среду, 17 августа, сообщил о возобновлении полностью движения поездов через Джанкой. Аксенов написал в соцсети, что он прибыл в село Азовское Джанкойского района.
"Движение на поврежденном ранее участке железной дороги возобновлено, поезда отправляются и прибывают согласно графику и маршруту следования", - говорится в его сообщении в соцсети Вконтакте.
Он сообщил, что провел рабочее совещание в Азовском, на котором обсудили обстановку в регионе на текущий момент и вопросы, требующие первоочередного решения.
Ориентировочно до 14 часов планируется завершить тушение очагов горения с использованием пожарных вертолетов.