Глава Крыма Аксенов сообщил о возобновлении полностью движения поездов через Джанкой

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17 августа 2022, 14:41

фото: pixabay.com

Глава Крыма Сергей Аксенов в среду, 17 августа, сообщил о возобновлении полностью движения поездов через Джанкой. Аксенов написал в соцсети, что он прибыл в село Азовское Джанкойского района.

"Движение на поврежденном ранее участке железной дороги возобновлено, поезда отправляются и прибывают согласно графику и маршруту следования", - говорится в его сообщении в соцсети Вконтакте.

Он сообщил, что провел рабочее совещание в Азовском, на котором обсудили обстановку в регионе на текущий момент и вопросы, требующие первоочередного решения.

Ориентировочно до 14 часов планируется завершить тушение очагов горения с использованием пожарных вертолетов.