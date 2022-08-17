Чем занимаются отдыхающие в Пятигорске помимо лечения?

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17 августа 2022, 13:39 Ульяна Фомина

Сложно представить себе отдых в санатории, если ты там никогда не был или был в раннем детстве. Как же проходят дни? Чем занимаются отдыхающие? Что посетить и посмотреть в Пятигорске?

“ Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково…” (фильм “Служебный роман”) - такой фразой можно охарактеризовать отдых в санатории.

Все отдыхающие здравниц проводят свои дни примерно одинаков, кроме воскресенья, в этот день лечение не проводится, поэтому у отдыхающих и врачей выходной.

Процедуры начинаются в 8.00 часов утра. Они разнообразные, например, такие, как физиотерапия, массаж, спелеокамера, озонотерапия, кабинет косметолога, групповые занятия ЛФК, грязелечение, есть также и ряд водных процедур: душ Шарко, циркулярный душ, гидромассаж, ванны, в некоторых санаториях - бассейн. Не обходиться и без символа всех здравниц - кислородного коктейля. Оказывается, одна порция заменяет 10 000 шагов или час прогулки в лесу.

Санаторное лечение приносит как огромную пользу организму, так и может оказать непоправимый вред. В первый день каждый отдыхающий санатория должен посетить врача-терапевта для оформления курортно-санаторной карты. Если она была сделана до приезда, то врач обязан ознакомится с ней и назначить лечение согласно медицинским показателям. Выпросить дополнительные процедуры ради интереса и жажды опробовать новое, увы, не получиться.

Номер источника минеральной воды и инструкцию по её применению тоже выписывает врач, ведь она отличается не только названием, но и химическим составом. Приезжающих на Кавказ впервые эта информация удивляет. Да, существует не только “Нарзан”, который чаще всего встречается на полках супермаркета.

Фишка лечения на Кавказе - минеральная вода. С ней предложены несколько видов процедур. Во-первых, питье минеральной воды. Для этого необходимо посетить специальную питьевую галерею. В Пятигорске их несколько штук, самая большая находится рядом со знаменитым парком “Цветник” в центре города.

Во-вторых, использование минеральной воды для ингаляций.

В-третьих, самое интересное, в Кавминводах есть возможность принять ванны с минеральной водой, а также пенно-солодковые, йодобромные, сероводородные, бишофитные и другие. Принятие ванны - это совмещение приятного с полезным: процедура проводится обычно в течение 15 минут, но даже после такого небольшого промежутка времени ощущаешь невероятное расслабление и сонливость. Говорят, что лучше попросить поставить эти процедуры последними, чтобы потом можно было подняться в свою комнату и устроить тихий час.

Каждый день в санатории можно условно разделить на две части. Первая занята лечение, вторая - прогулками и экскурсиями. Специально для отдыхающих в санаториях график экскурсий в бюро занимает вторую половину дня. Помимо стандартных экскурсий на большом туристическом автобусе появились более интересные варианты. Например, можно покататься по центру Пятигорска на открытом электромобиле с аудиоэкскурсией. Также недавно появился еще один необычный вид - это групповая прогулка в наушниках. Эта экскурсия в городе Пятигорске посвящена дуэли Лермонтова, поэтому это путешествие начинается от памятника “Место дуэли М.Ю. Лермонтова”. До начала экскурсии в наушниках можно выставить желаемую громкость. Группа собирается, люди встают на оздоровительную тропу терренкур и прогулка начинается. Необычно, но попробовать можно. Только сразу стоит уточнить у организаторов какой будет темп ходьбы, чтобы решить, подходит ли вам такое развлечение.

Особое внимание отдыхающих привлекает знаменитый парк “Цветник”. Там, по вечерам, перед Лермонтовской галереей, поют артисты, люди веселятся и танцуют, более стеснительные просто сидят и слушают, подпевают знакомым песням.

Кстати, в галерее проводятся различные выставки, детские выступления и концертные программы.

Почти до конца июля в Ставропольском государственном театре оперетты идут спектакли. Его посещают не только местные жители, но и многие туристы, поэтому не стоит тянуть с покупкой билета, в театре всегда аншлаг. Все одеты очень нарядно, никто из отдыхающих не позволяет себе прийти в шлепках, шортах, майках и открытых кофтах. У театра интересная история, он пережил две войны. Провести время в таком месте - одно удовольствие.

Гуляя по Пятигорску, самые внимательные могут заметить, что в городе установлены таблички со штрих-кодом рядом с достопримечательностями. Если навести камеру смартфона на него, то откроется страница с аудиогидом об этом месте. На удивление, эти мини экскурсии озвучены очень хорошо, материал подобран грамотно, а голос актера приятен и понятен.