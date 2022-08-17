Верховный суд посчитал, что за гибель любимых питомцев надо платить

Аргументы Недели → Общество 13+

17 августа 2022, 10:48 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

В нашей жизни хватает плохих людей, для которых домашние питомцы не представляют никакой ценности. А уж если эти питомцы – чьи-то, а не их, то и подавно. Но на самом деле за всё приходится отвечать. Недавно произошёл очередной случай, связанный с гибелью домашнего животного на улице. Водитель, проезжая во двор дома, не заметил собачку, рядом с которой находилась её хозяйка. Когда трагедия уже случилась, хозяйка потребовала от водителя компенсации, однако тот платить наотрез отказался. Гражданке пришлось обращаться в суд. И здесь возник вопрос, а можно ли таких людей, которые лишили вас самого дорогого, заставить заплатить за горе? Ведь домашние животные – это живые существа, и для многих – это фактически члены семьи.

Верховный суд объяснил, какие правовые нормы в этом случае действуют. Когда та женщина, у которой погибла собака из-за неаккуратного водителя, обратилась в местные суды, её не поняли. И она дошла до самой высшей инстанции. В Верховном суде все материалы дела изучили и пояснили, что женщина полностью права. В местных же судах, когда отказывали бывшей хозяйке собаки, посчитали совсем иное. По Гражданскому кодексу (ст.137) собака является имуществом. Значит, гибелью любимого питомца хозяйке причинён материальный вред «в виде стоимости утраченного имущества». Его женщине выплатила страховая компания.

По мнению суда первой инстанции, потеря имущества задевает чувства хозяйки, но тот же Гражданский кодекс (ст.151) запрещает возмещать моральный вред, причинённый нарушением имущественных прав, кроме разве что тех случаев, которые специально предусмотрены законом. Вот с каким толкованием закона столкнулась Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ. По Гражданскому кодексу собака – это имущество. Значит, гибелью питомца причинён материальный вред. В ВС начали разъяснение с Конституции. Там сказано, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод гражданина – это обязанность государства.

Законом охраняются, как имущественные права гражданина, так и неимущественные и «принадлежащие ему материальные блага». Законом предусмотрена ответственность в виде компенсации морального вреда за нарушение неимущественного вреда гражданина. Статья 151 ГК РФ не приводит список таких нематериальных благ. Она закрепляет общий принцип компенсации морального вреда, причинённого действиями, нарушающими личные неимущественные права гражданина РФ. В ВС напомнили и про решения Конституционного суда, который не раз указывал, что компенсация морального вреда как способ защиты гражданских прав не исключает возможности возложения судом на нарушителя обязанности денежной компенсации морального вреда.

Сослались в инстанции и на Пленум №23 13 октября 2020 года, где было сказано, что по общему правилу гражданский иск о компенсации морального вреда может быть предъявлен по уголовному делу в ряде случаев. Если вред причинён потерпевшему преступными действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие ему нематериальные блага. ВС из всех перечисленных норм сделал вывод, что посягательством на имущественные права гражданина могут одновременно нарушаться и его неимущественные права, и принадлежащие ему нематериальные блага.

Распространяя на животных общие правила об имуществе, перечисленные в 137 статье ГК, Верховный суд сказал, что животные отличаются от простого имущества тем. Существует запрет на жестокое обращение с животными. 245 статья УК РФ предусматривает уголовную ответственность за жестокое обращение с ними. Из всего этого следует вывод, что запрет на жестокое обращение с животными, который содержится как в уголовном, так и гражданском законодательстве, направлен не на охрану имуществу, а на охрану отношений нравственности. При определённых обстоятельствах гибель может причинять их хозяину не только имущественный вред, но и нравственные страдания.

Вышеупомянутый факт «не исключает возложение на причинителя вреда обязанности компенсации не только имущественного, но и морального вреда». Местные же суды не говорили ничего про то, как хозяйка была привязана к своему питомцу. Итого, Верховный суд все решения отменил и велел спор пересмотреть.