Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко: национальный центр развития искусственного интеллекта начнет работу в сентябре

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17 августа 2022, 11:28 Источник: Интерфакс

Зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко / Правительство России / http://governmen

Национальный центр развития искусственного интеллекта при правительстве Российской Федерации начнет работу в сентябре. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

В рамках военно-технического форума «Армия-2022» на пленарном заседании Конгресса по искусственному интеллекту вице-премьер сказал, что: «Этот центр станет ключевой площадкой для поиска и анализа эффективных решений в области искусственного интеллекта для бизнеса, науки и государства».

Как отмечает Чернышенко, центр развития будет помогать в работе более 2 тысячам участников системы искусственного интеллекта — от исследовательских институтов и органов власти до технологических корпораций.