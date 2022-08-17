Герман Клименко: идет волна утечек данных во всем мире, в России все неплохо с базовой кибербезопасностью

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17 августа 2022, 10:56

фото: pixabay.com

Волна утечек данных идет во врем мире, проблема кибербезопасности будет нарастать, в России все неплохо с базовой кибербезопасностью. В этом уверен председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

В эфире радио Sputnik на форуме "Армия-2022" Клименко заявил, что у несколько стран все неплохо с базовой кибербезопасностью , к ним относятся Россия, США, Израиль и Китай.

Клименко отметил, что сейчас компьютерная техника применяется практически во всех сферах, и это обуславливает увеличение риска утечек. Эксперт уверен, что это проблема мировая, она будет только нарастать.

Как объяснил Клименко, все пытаются понять, как с этим бороться, и, наверное, одна из самых важных сейчас задач – это интеграция "железа", интеграция программного обеспечения.