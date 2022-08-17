Глава Госсовета Крыма Константинов: Удара по центрам принятия решений в Киеве хотят все честные и порядочные люди​

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17 августа 2022, 10:00 Источник: Аргументы недели-Крым

При этом автор инициативы – председатель Госсовета Крыма – ссылается на мнение жителей Джанкойского района, пострадавшего вчера от диверсии.

Напомним – 16.08.22 утром взорвался склад боеприпасов в Джанкойском районе. Были эвакуированы более 3000 жителей. Есть двое пострадавших. Была разрушена железная дорога.

К вечеру Владимир КОНСТАНТИНОВ призвал нанести удары по киевским центрам принятия решений. Куда конкретно нужно направить ракеты председатель крымского Госсовета не уточнил, но предполагается, что это и офис президента Украины, в том числе: «Жители Джанкоя… спрашивали, когда Россия ударит по центрам принятия решений в Киеве. Этого ждут измученные жители Донбасса. Этого хотят и ждут все честные и порядочные люди».

КОНСТАНТИНОВ предлагает добить режим ЗЕЛЕНСКОГО, так как «у них нет ничего святого, ничего, что было бы им дорого: ни государственности, ни территории, ни народа, ни экономики».

Диверсию в Джанкое КОНСТАНТИНОВ назвал мелкой пакостью киевского режима.