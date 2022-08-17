Школьников Челябинской области будут знакомить с учреждениями культуры

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17 августа 2022, 09:51 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Эта работа будет выстроена в рамках профорентации.

Подготовка кадров для региональной сферы культуры стала одной из тем встречи, которую провел губернатор Алексей Текслер с новым исполняющим обязанности ректора Челябинского государственного института культуры Сергеем Синецким. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Алексей Текслер подчеркнул, что у молодежи должна быть возможность получать востребованную профессию в родном регионе. Еще он добавил, что все направления учебного заведения должны быть интересны абитуриентам. Для этого на Южном Урале необходимо развивать профориентационные программы для школьников. «Мы знаем, что вуз пользуется популярностью у абитуриентов, но на некоторых направлениях есть недобор, - прокомментировал глава региона. - Например, библиотечное и музейное дело. У нас сейчас есть замечательные модельные библиотеки, мультимедийный парк «Россия — моя история». Нужно показывать школьникам в рамках профориентации, что есть такие современные учреждения культуры, в них интересно работать, можно и нужно выбирать такие специальности».

И.о. ректора Сергей Синецкий представил программу развития Челябинского института культуры на ближайшие годы. Руководитель вуза отдельно остановился на вопросах поддержки педагогов и ученых, обеспечении качественного набора студентов, в том числе, «целевиков». Он поблагодарил губернатора за поддержку и пообещал, что команда института сделает все возможное, чтобы воплотить обсужденные проекты в жизнь.

Добавим, что Сергей Синецкий возглавил ЧГИК в начале августа. Он был представлен коллективу вуза на внеочередном заседании Ученого совета 9 августа. Ранее Сергей Синецкий трудился на посту проректора по научно-исследовательской и инновационной работе института культуры.