Политолог Орлов предложил разрешить детям-сиротам наследовать имущество опекуна

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17 августа 2022, 09:59 Источник: RT

Konstantin Kokoshkin/ globallookpress.com

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил разрешить детям-сиротам наследовать имущество опекунов. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Минтруда Антона Котякова.



По словам Орлова, сегодня существует семь очередей наследования имущества по степени родства. Исходя из них, дальние родственники, которые не были близки наследодателю при жизни, получают имущество его собственности. Ребенок, находящийся долгое время под опекой, в свою очередь, не имеет права на наследование.



«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации и иные нормативные правовые акты в части включения несовершеннолетних детей, которые находились под опекой не менее трёх лет, в одну из очередей наследования по закону», — передано в обращении.