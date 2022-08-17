Топ известных случаев нападения морских существ на людей

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17 августа 2022, 09:19 Елизавета Леготина

22 июля в Калифорнии произошел инцидент. Кит заглотил двух туристок и сразу выплюнул. Пострадавшие отделались легким испугом. Более того, девушки снимали видео во время происшествия.

Еще один страшный случай произошел 1 июля в Египте в Хургаде. Акула напала на двух женщин, а одной из них откусила руку и ногу. Женщина из Австрии позже скончалась в больнице. Инцидент произошел в районе Сахль Хашиш.

В сезон отпусков нередко появляются новости о нападениях морских существ на отдыхающих. Вспомним самые известные случаи.

Чаще всего жертвами акул становятся серфингисты и дайверы. Так и произошло в 2003 году, когда 13-летняя Бетани Гамильтон, в очередной раз занимаясь серфингом, подверглась нападению огромной тигровой акулы. Девочка потеряла руку, но ей удалось выжить. Примечательно, что Бетани оказалась в воде, ловя волны, менее, чем через месяц. Девушка по-прежнему занимается серфингом и принимает участие в конкурсах.

Еще одним опасным морским обитателем является электрический скат. Ужасающее происшествие произошло 4 сентября 2006 года с известным тележурналистом и ведущим Стивом Ирвином. В 11 утра он спустился с аквалангом под воду, чтобы снять электрических скатов у Большого Барьерного рифа. Один из скатов напал на ведущего. Животное подняло свой хвост с электрическим жалом и ударило им в грудь Стива. Сердце телеведущего остановилось до того, как кто-либо успел среагировать.

Существует множество историй о невероятных размеров осьминогах, которые пугали моряков. В 1981 году десятки дайверов ликвидировали подводную аварию у берегов Новой Зеландии. Одному из них крупно не повезло, ведь он мог стать ужином осьминога. Животное обвило дайвера щупальцами, но дайвер успел подать сигнал на поверхность. Его вытащили на борт вместе с осьминогом и вызволили из смертельного плена.

Эти кровожадные существа могут обглодать свою жертву до костей за считанные минуты. Пираньи редко нападают на человека, но вероятность выживания в таком случае крайне мала. Самая известная атака пираний на людей произошла на одном из пляжей Аргентины. Около 100 человек пытались спастись от агрессивных рыб. К счастью, к летальным случаям такая охота не привела.

Нападения морских животных на человека хоть и не самая частая причина смерти, однако стоит выбирать место для своего отдыха или морского путешествия тщательно, быть внимательным и обращать внимания на рекомендации и правила курортов мира.