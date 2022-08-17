НАФИ: 53% молодёжи не хватает знаний в сфере финансовой безопасности

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17 августа 2022, 09:29 Источник: RT

Nikolay Gyngazov/ globallookpress.com

53% молодёжи в России считают, что им не хватает знаний в сфере финансовой безопасности. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса.



Больше половины молодых людей заявили, что информации, которой они обладают, недостаточно для защиты денег от мошенников и других угроз.



Отмечается, что самой финансово незащищенной группой являются подростки от 14 до 17 лет. Респонденты от 18 до 24 лет считают, что их знаний в сфере финансовой безопасности достаточно.



Результаты исследования также показали, что молодые люди часто пренебрегаю защитой персональных данных при совершении онлайн-платежей, что повышает риски потери денег.



В опросе приняли участие 1 тыс. человек в возрасте от 14 до 35 лет.