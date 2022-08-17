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Аргументы Недели Общество 13+

НАФИ: 53% молодёжи не хватает знаний в сфере финансовой безопасности

, 09:29 Источник: RT

НАФИ: 53% молодёжи не хватает знаний в сфере финансовой безопасности
Nikolay Gyngazov/ globallookpress.com

53% молодёжи в России считают, что им не хватает знаний в сфере финансовой безопасности. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса.

Больше половины молодых людей заявили, что информации, которой они обладают, недостаточно для защиты денег от мошенников и других угроз.

Отмечается, что самой финансово незащищенной группой являются подростки от 14 до 17 лет. Респонденты от 18 до 24 лет считают, что их знаний в сфере финансовой безопасности достаточно.

Результаты исследования также показали, что молодые люди часто пренебрегаю защитой персональных данных при совершении онлайн-платежей, что повышает риски потери денег.

В опросе приняли участие 1 тыс. человек в возрасте от 14 до 35 лет.

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