НАФИ: 53% молодёжи не хватает знаний в сфере финансовой безопасности

53% молодёжи в России считают, что им не хватает знаний в сфере финансовой безопасности. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса.
Больше половины молодых людей заявили, что информации, которой они обладают, недостаточно для защиты денег от мошенников и других угроз.
Отмечается, что самой финансово незащищенной группой являются подростки от 14 до 17 лет. Респонденты от 18 до 24 лет считают, что их знаний в сфере финансовой безопасности достаточно.
Результаты исследования также показали, что молодые люди часто пренебрегаю защитой персональных данных при совершении онлайн-платежей, что повышает риски потери денег.
В опросе приняли участие 1 тыс. человек в возрасте от 14 до 35 лет.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Депутат Госдумы Шеремет: боевой потенциал и резервы армии Украины уничтожены, сегодня силам России противостоит коллективный Запад
Представитель ВГА Запорожской области Рогов заявил, что украинские военные наносят удары по системе охлаждения АЭС
Официальный представитель генсека ООН Дюжаррик назвал «очень хорошим» разговор Гутерреша и Шойгу по зерновой сделке
- #ЗАУГЛОМ Латвийская угроза: от ВЧК до НАТО. Или как Болгария уходит в Турцию
- 10:56 Герман Клименко: идет волна утечек данных во всем мире, в России все неплохо с базовой кибербезопасностью
- 10:48 Верховный суд посчитал, что за гибель любимых питомцев надо платить
- 10:00 Глава Госсовета Крыма Константинов: Удара по центрам принятия решений в Киеве хотят все честные и порядочные люди
- 09:59 Политолог Орлов предложил разрешить детям-сиротам наследовать имущество опекуна
- Telegram | (Подписаться) Юрий Шевчук признан виновным в дискредитации армии России