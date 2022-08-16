Киберспорт - новая ветвь развития спорта в 21 веке

14 августа 2022 года российская команда Team Spirit заняла первое место на одном из престижных турниров по Dota 2 — PGL Arlington Major.
Мероприятие проводилось в Техасе, призовой фонд составил 500 тысяч долларов. В финале геймеры обыграли китайскую команду.
17 октября 2021 года игроки российской киберспортивной организации Team Spirit победили на чемпионате мира по игре Dota 2 - The International. Соревнования проходили в Бухаресте, призовой фонд турнира составил рекордные для киберспорта $40 млн. Победа Team Spirit на крупнейшем киберспортивном турнире сразу же вызвала дискуссии в российском интернет-пространстве. Общественность задалась вопросом - можно ли считать киберспорт - спортом?
Так уж вышло, что все новое часто воспринимается скептически. А значит перед тем, как делать опрометчивые выводы, нужно это новое «разобрать до скелета».
Киберспорт – соревнование команд в виртуальной реальности. Главным принципом киберспортивного состязания является победа над конкурентом, соревновательный дух. Киберспортсмены тренируются, у них есть свои тренеры, ассистенты, менеджеры, своя фанбаза, атрибутика. Они проходят необходимые медобследования, участвуют в турнирах и борются за звание сильнейшего. Если рассматривать «скелет» киберспорта, то он такой же, как и у «традиционных» видов спорта.
День киберспортсмена расписан, как и день любого другого спортсмена. Завтрак — так называемые «соло-матчи», затем командные игры — обед — просмотр записей с разбором ошибок — ужин. Для любителей уже привычных видов спорта - хоккея, футбола, волейбола, такой распорядок дня не покажется «спортивным», ведь речь идет об отсутствии серьезных физических нагрузок.
Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что "из-за киберспорта мы теряем будущих великих спортсменов, способных стать олимпийскими чемпионами".
Поддержите издание
Бывший футболист Александр Мостовой также выразил позицию, что киберспорт нельзя считать настоящим спортом, потому что "там ничего не надо делать: ни бегать, ни прыгать". Но ведь шахматы - тоже спорт. И в шахматах точно также нет уклона на тренировки, развивающие физическое состояние.
Люди пока не способны видеть грань между простой зависимостью от компьютерных игр и профессиональной деятельностью киберспортсмена. Профессиональные геймеры работаю с психолагами, за их состоянием и здоровьем регулярно следят врачи. До победы команды Team Spirit мало кто относился к киберспорту серьезно, победу на кибер-чемпионатах не оценивали по заслугам, не принимая того, что это может стать инновационной ветвью развития во всем мире. 21 век - век технологий, а отголоски пословицы : «Волков бояться, в лес не ходить», - слышатся до сих пор.
Россия одной из первых стран признала киберспорт официальным видом спорта. Официальный статус может доказывать важность этого вида спорта. Также с победой на главном турнире года команду поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин. На успех киберспортсменов также отреагировали спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, полузащитник ФК «Монако» Александр Головин и другие. А закончить хотелось бы цитатой Анатолия Вассермана : «Открытым текстом сообщаю: все, где можно соревноваться по единым для всех правилам и в единых для всех условиях, — спорт».