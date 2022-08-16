Киберспорт - новая ветвь развития спорта в 21 веке

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16 августа 2022, 22:18 Лолита Камынина

Фото: Wargaming

14 августа 2022 года российская команда Team Spirit заняла первое место на одном из престижных турниров по Dota 2 — PGL Arlington Major.

Мероприятие проводилось в Техасе, призовой фонд составил 500 тысяч долларов. В финале геймеры обыграли китайскую команду.



17 октября 2021 года игроки российской киберспортивной организации Team Spirit победили на чемпионате мира по игре Dota 2 - The International. Соревнования проходили в Бухаресте, призовой фонд турнира составил рекордные для киберспорта $40 млн. Победа Team Spirit на крупнейшем киберспортивном турнире сразу же вызвала дискуссии в российском интернет-пространстве. Общественность задалась вопросом - можно ли считать киберспорт - спортом?

Так уж вышло, что все новое часто воспринимается скептически. А значит перед тем, как делать опрометчивые выводы, нужно это новое «разобрать до скелета».



Киберспорт – соревнование команд в виртуальной реальности. Главным принципом киберспортивного состязания является победа над конкурентом, соревновательный дух. Киберспортсмены тренируются, у них есть свои тренеры, ассистенты, менеджеры, своя фанбаза, атрибутика. Они проходят необходимые медобследования, участвуют в турнирах и борются за звание сильнейшего. Если рассматривать «скелет» киберспорта, то он такой же, как и у «традиционных» видов спорта.



День киберспортсмена расписан, как и день любого другого спортсмена. Завтрак — так называемые «соло-матчи», затем командные игры — обед — просмотр записей с разбором ошибок — ужин. Для любителей уже привычных видов спорта - хоккея, футбола, волейбола, такой распорядок дня не покажется «спортивным», ведь речь идет об отсутствии серьезных физических нагрузок.



Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что "из-за киберспорта мы теряем будущих великих спортсменов, способных стать олимпийскими чемпионами".

Бывший футболист Александр Мостовой также выразил позицию, что киберспорт нельзя считать настоящим спортом, потому что "там ничего не надо делать: ни бегать, ни прыгать". Но ведь шахматы - тоже спорт. И в шахматах точно также нет уклона на тренировки, развивающие физическое состояние.



Люди пока не способны видеть грань между простой зависимостью от компьютерных игр и профессиональной деятельностью киберспортсмена. Профессиональные геймеры работаю с психолагами, за их состоянием и здоровьем регулярно следят врачи. До победы команды Team Spirit мало кто относился к киберспорту серьезно, победу на кибер-чемпионатах не оценивали по заслугам, не принимая того, что это может стать инновационной ветвью развития во всем мире. 21 век - век технологий, а отголоски пословицы : «Волков бояться, в лес не ходить», - слышатся до сих пор.



Россия одной из первых стран признала киберспорт официальным видом спорта. Официальный статус может доказывать важность этого вида спорта. Также с победой на главном турнире года команду поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин. На успех киберспортсменов также отреагировали спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, полузащитник ФК «Монако» Александр Головин и другие. А закончить хотелось бы цитатой Анатолия Вассермана : «Открытым текстом сообщаю: все, где можно соревноваться по единым для всех правилам и в единых для всех условиях, — спорт».



