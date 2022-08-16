В Эстонии за три часа демонтировали советский танк Т-34

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16 августа 2022, 17:57 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Прибалтике повально демонтируют советские танки. 16 августа правительство Эстонии приняло окончательное решение о переносе советских памятников в Нарве. Процедура демонтажа советского танка Т-34 заняла около трех часов. На «подходе» мемориал Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Вся «процедура» памятника-танка в Нарве заняла три часа – в 8.15 утра начались работы по сносу памятника. В 10.55 танк был снят с постамента. В 11 часов танк Т-34 погрузили на трейлер. Есть мнение, что танк Победы, как его называли во время ВОВ, будет доставлен в Эстонский военный музей.

Комментарии латвийского публициста Аллы Березовской:

«Ахтунг! Танк Т-34 все! В 7 утра начался демонтаж памятника. Правительство провело совещание, на котором приняло решение о сносе советских памятников в Нарве. Ни в какой музей 9 мая не придешь и не возложишь цветы. В такую рань собрались члены правительства Эстонии, чтобы люди даже не успели как-то среагировать. Все как обычно. Под покровом ночи и в памперсах! Гадко и мерзко!»

А люди после того, как танк Победы демонтировали, несут цветы к постаменту…

Что происходило в Нарве во время демонтажа танка Т-34?

Были протесты! Задержаны восемь человек, которые призывали жителей Нарвы противостоять действиям властей…

«Было задержано 8 человек. Семеро из них – местные жители. Они активно призывали других жителей к насильственному противостоянию – были угрозы. Мы задержали активистов в целях предотвращения возможности организации массовых беспорядков», - прокомментировал ситуацию руководитель полиции Нарвы Индрек Пюви.

Незавидная участь ждет мемориал Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Но, в отличии от Т-34 мемориал в Риге просто уничтожат! Доподлинно известно, что передавать его России не будут!

А, почему же молчат русскоязычные партии? «Согласие», «Русский Союз Латвии», «Честь служить Риге»… Согласитесь, не так уж и мало таких партий в Латвии…

Очень интересно прокомментировал ситуацию со сносом советских памятников в Риге депутат Рижской Думы Яков Плинер:

«Вам известно, что в 2022-ом г. сеймом ЛР принят закон о ликвидации советского наследия...

До 15.11.22. надлежит демонтировать 69 памятников солдатам-победителям нацистской Германии в 1945-ом году.

1. Думаю, что закон юридически некорректен. В нём речь идёт о воинах Советской армии, хотя с гитлеровцами сражалась Рабоче- Крестьянская Красная Армия.

Переименована в Советскую она была уже после ВОВ, в 1946-ом году.

2. Памятники - от слова память! Никакую оккупацию они не прославляют, никакого отношения к ситуации на Украине не имеют.

И к тем памятникам, под которыми не покоятся останки погибших воинов, и особенно к мемориалу Победы в Риге, построенному на народные деньги, сотни тысяч латвийцев, в том числе и латыши, десятилетиями возлагают цветы.

3. Моё мнение - ликвидация памятников - это варварство и вандализм! Это отвлечение внимания народа от животрепещущих социально-экономических проблем! Это пиар правящих в ЛР партий перед выборами в Сейм!

Россия - сосед Латвии. Конфронтация с этой страной ЛР не нужна и в будущем чревата возможными негативными последствиями...

4. Националистическое руководство ЛР нередко "бежит впереди паровоза".

В осуждении России, в запрете выдачи въездных виз россиянам, в признании России страной, поддерживающей «терроризм»...

Тут мы чуть ли не впереди планеты всей. Пока только три страны - США, Литва и Латвия приняли такое решение, а въездные визы гражданам РФ даже Америка выдаёт.

Не дёргает ли Латвия тигра за хвост? Не вызывает ли "огонь" на себя?

Несколько месяцев назад, будучи членом РСЛ, я не раз предлагал главе партии М. Митрофанову и не только организовать народное сопротивление непотребству в рамках закона, был готов быть заявителем-юридически ответственным лицом.

Низзя, отвечали мне-закроют партию... Не сможем идти на выборы...

На выборы РСЛ-то идёт, но памятник Победы над немецко-фашистскими захватчиками взорвут в ближайшие дни.

Я это действо считаю трагедией!

В последние дни несколько смельчаков выходят к памятнику в знак протеста. Отношусь с уважением, но, увы, "поезд ушёл"!»

Продолжение следует…