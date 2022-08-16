ВНЖ в Латвии гражданам России продлевать не будут

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16 августа 2022, 17:18 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Буквально несколько минут обратно, правящая коалиция Латвии достигла договоренности о том, как изменить правила, по которым гражданам России в Латвии смогут продлить ВНЖ, временные виды на жительство. Итог! Временные виды на жительство гражданам РФ продлевать не будут, если нет весомых причин.

Правящая коалиция приняла такое решение, но в ближайшую неделю состоится заседание в правительстве, где будет вынесен окончательный вердикт.

По данному вопросу выступил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш:

«Сейчас гражданам России не выдаются визы, не считая исключительных случаев, а также не выдаются практически ВНЖ. В дальнейшем действие ВНЖ в основном продлеваться не будут, исключая редкие случаи».

Парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевича сделала заявление:

«Если мы говорим об исключительных случаях продления ВНЖ гражданам России, то к ним можно отнести зарегистрированные браки – если гражданин РФ или Беларуси состоит в браке с гражданином Латвии, то основание для получения вида на жительство будет считаться достаточным».

Министр внутренних дел Латвии Кристап Эклон выдвинул новое предложение:

«Следует проводить проверку у граждан РФ, соискателей ВНЖ, на знание государственного языка. Это решит многие вопросы. Нужна проверка. Сегодня, например, осуществляется строгий контроль на латвийско-российской и латвийско-белорусской границах с тщательной проверкой каждого, кто въезжает в Латвию, в том числе граждан РФ, которым выданы ВНЖ в предыдущие годы. В соответствии с директивой ЕС ВНЖ выдаются только в исключительных случаях, например, для воссоединения семьи или по гуманным соображениям».

Положение граждан РФ с видом на жительство резко осложнилось, потому как, если примут окончательно такое решение, то люди вынуждены будут покинуть Латвию…