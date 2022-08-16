Главу МИД Латвии Ринкевича призывают внести Ксению Собчак в «черный список»

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

16 августа 2022, 17:12 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Ксения Собчак находится в Латвии вместе с мужем и сыном Платоном. Не прошло и «недели», а г-жа Собчак уже разозлила некоторых титульных латышей так, что они стали требовать у главы МИД Эдгарса Ринкевича, чтобы он внес ее в «черный список».

Чем же разозлила Ксения Собчак некоторых титульных латвийцев?

Тем, что назвала Юрмалу «родной»! Это и вызвало возмущение у некоторых жителей Латвии, и они «кинулись» призывать главу МИД Латвии внести г-жу Собчак в черный список…

Надо отдать должное, что желающих видеть Ксению в «черном списке» было много… В Латвии считают, что Собчак – «крестница» Владимира Путина, а посему ей, видимо, нет жизни в Латвии, а Юрмала никогда ей «родной» не будет!

Глава МИД Латвии г-н Ринкевич отреагировал на призывы граждан:

«МИД не предоставляет и не аннулирует разрешение на временное и постоянное проживание, не осуществляет пограничный контроль, а выдает визы, но не гражданам РФ».

Но, «черный список» утверждает лично глава МИД Латвии, а об этом Эдгарс Ринкевич умолчал…

Внесут ли Ксению Анатольевну в «черный список»? Покажет время… Возможно…