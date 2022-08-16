Роскомнадзор предупредил о рассылке фейковых писем от имени государственных организаций

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) предупредила россиян о том, что участились случаи рассылки злоумышленниками на адреса электронной почты писем якобы от имени различных государственных организаций.
В официальном Telegram-канале Роскомнадзора указано, что нередко подобные сообщения содержат ссылки на сторонние ресурсы или вредоносные файлы-вложения.
Роскомнадзор рекомендует гражданам обращать внимание на адрес отправителя. В ведомстве уточнили, что служба "не занимается массовой рассылкой писем гражданам, организациям или органам власти". Письменные ответы Роскомнадзор направляет гражданам, обращавшимся в ведомство с запросом.