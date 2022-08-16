Астролог рассказала, чем порадует эта неделя

Аргументы Недели → Общество 13+

16 августа 2022, 16:14

Фото: stockvault.net

Астролог Анна Лебеденко рассказала о том, как стоит провести эту неделю, сообщает "Радио 1".



В эти дни стоит направить свою энергию в положительную сторону, так как гармоничное положение Урана и Меркурия, а также Венеры и Юпитера, даёт возможность во всех делах прийти к чему-то хорошему.

Астролог отметила, что сейчас стоит проявлять осторожность, но не так сильно концентрироваться на этом. Большее внимание стоит уделить любви. Не стоит бояться флиртовать, открыто говорить о своих чувствах и эмоциях. Также нельзя забывать и о любви к себе : важно себя хвалить и настраивать на хороший исход событий.

В рабочей деятельности нужно посвятить своё время саморазвитию, тому, что доставляет удовольствие. Это принесет вам много пользы и даже прибыли. Однако не стоит забывать про своё здоровье - его сейчас лучше поберечь.

Самое главное - больше оптимизма и меньше грусти, отметила Анна Лебеденко.