Трихолог рассказала, как нужно мыть голову

Многие девушки не знают как именно ухаживать за своими волосами, чтобы им не навредить.Трихолог Юлия Галлямова рассказала об основных правилах в уходе за кожей головы, сообщает "Вечерняя Москва".
Эксперт утверждает, что мыть голову нужно по степени её загрязнения, так как количество выделяемого кожного сало у всех индивидуально.
— Все зависит также от ритма жизни, от сезонности, от гормонального фона и так далее. Поэтому стандарта, сколько мыть голову, нет, — пояснила трихолог.
Также она отметила, что шампунь каждому человеку необходимо подпирать индивидуально, во избежании перхоти и прочих неприятностей с кожей головы.