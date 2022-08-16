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Трихолог рассказала, как нужно мыть голову

, 16:09

Трихолог рассказала, как нужно мыть голову
Фото: stockvault.net

Многие девушки не знают как именно ухаживать за своими волосами, чтобы им не навредить.Трихолог Юлия Галлямова рассказала об основных правилах в уходе за кожей головы, сообщает "Вечерняя Москва".

Эксперт утверждает, что мыть голову нужно по степени её загрязнения, так как количество выделяемого кожного сало у всех индивидуально.

— Все зависит также от ритма жизни, от сезонности, от гормонального фона и так далее. Поэтому стандарта, сколько мыть голову, нет, — пояснила трихолог.

Также она отметила, что шампунь каждому человеку необходимо подпирать индивидуально, во избежании перхоти и прочих неприятностей с кожей головы. 

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