Испания борется с пожаром с помощью овец

В Барселоне используют коз и овец против возгораний на поле, сообщает «Политэксперт».
Очередной период жары настиг Европу и на подмогу идут даже самые странные , на первый взгляд, методы.
Скот начали пасти в районах, особо подверженных пожарам. Это делается для того, чтобы парнокопытные съедали сухую траву, а также вытаптывали ее. Такие методы могут увеличить возможность избежать распространения огня по местности.
Стоит отметить, что при перемещении животные также переносят семена и удобряют почву.
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