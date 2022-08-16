Испания борется с пожаром с помощью овец

Аргументы Недели → Общество 13+

16 августа 2022, 16:03

Фото: stockvault.net

В Барселоне используют коз и овец против возгораний на поле, сообщает «Политэксперт».



Очередной период жары настиг Европу и на подмогу идут даже самые странные , на первый взгляд, методы.



Скот начали пасти в районах, особо подверженных пожарам. Это делается для того, чтобы парнокопытные съедали сухую траву, а также вытаптывали ее. Такие методы могут увеличить возможность избежать распространения огня по местности.

Стоит отметить, что при перемещении животные также переносят семена и удобряют почву.