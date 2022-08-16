От Балтийского моря до Урала построят скоростную трассу

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16 августа 2022, 15:56

Фото: stockvault.net

От Балтийского моря до Урала к 2024 году планируют построить скоростную трассу, сообщает АБН.

Её протяжённость составит 2 тыс. км.

Замминистр транспорта РФ Дмитрий Зверев сказал, что в перспективе скоростная трасса может соединить Россию с Китаем.

Разработчик проекта дороги будет определён осенью. Она будет проложена от границы с Татарстаном до Дюртюлей. Средства для реализации проекта выделят из федерального бюджета, начальная цена контракта — 546,1 млн рублей.

На дороге будет четыре полосы, длина составит 65 километров. Появятся девять транспортных развязок и два моста.