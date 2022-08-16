Газета «Московский комсомолец» сообщила об исчезновении журналиста-расследователя Льва Сперанского

Газета «Московский комсомолец» во вторник сообщила об исчезновении журналиста Льва Сперанского.
По информации издания, Лев Сперанский в редакцию не приехал, хотя должен был появиться на встрече в определенное время.
Мобильные телефоны 30-летнего журналиста сначала не отвечали, а потом оказались заблокированными.
Соседи семьи Сперанского рассказали, что утром в его квартиру приходили крепкие мужчины, представившиеся полицейскими.
Не отвечает телефон и супруги Льва Сперанского, здоровье которой требует особого внимания.
В квартире вместе со Сперанскими находились двое их маленьких детей. На данный момент о судьбе семейства журналиста «МК» нет никаких данных. Редакция готовит заявление об исчезновении журналиста и его семьи.