Газета «Московский комсомолец» сообщила об исчезновении журналиста-расследователя Льва Сперанского

Аргументы Недели → Общество 13+

16 августа 2022, 12:43

Лев Сперанский, фото из соцсети

Газета «Московский комсомолец» во вторник сообщила об исчезновении журналиста Льва Сперанского.

По информации издания, Лев Сперанский в редакцию не приехал, хотя должен был появиться на встрече в определенное время.

Мобильные телефоны 30-летнего журналиста сначала не отвечали, а потом оказались заблокированными.

Соседи семьи Сперанского рассказали, что утром в его квартиру приходили крепкие мужчины, представившиеся полицейскими.

Не отвечает телефон и супруги Льва Сперанского, здоровье которой требует особого внимания.

В квартире вместе со Сперанскими находились двое их маленьких детей. На данный момент о судьбе семейства журналиста «МК» нет никаких данных. Редакция готовит заявление об исчезновении журналиста и его семьи.