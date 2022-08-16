Политолог Рубаев: «США пытаются вытеснить РФ со всех рынков сбыта»

Аргументы Недели → Общество 13+

16 августа 2022, 12:26 Антон Николаев

Аслан Рубаев считает, что США подталкивают Европу на военный конфликт против России. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Американцы придерживаются своей классической стратегии. Затягивая военный конфликт, они решают несколько крупных задач. Напрямую американцы, конечно, не участвуют в военном конфликте, например, они занимаются поставками своих вооружений, тем самым, они зарабатывают огромные деньги. Также они демонстрируют свое вооружение. Уже можно обратить внимание на то, что РСЗО HIMARS получило прекрасную рекламу во всем мире. Также США подталкивает к конфликту весь ЕС, т.е., так или иначе заставляют Запад вводить против России разные санкции, в первую очередь, энергетические, что свело с ума всю Европу. Невероятно дорогими стали бензин, отопление, различные стройматериалы. Жить в Европе стало намного тяжелее и США это волнует мало. Я думаю, что речь идет об ослаблении евро к доллару. Для США было бы идеально, чтобы против РФ воевала вся Европа, тогда бы американцы зарабатывали бы сверхприбыль. Полагаю, что американцы главную задачу выполняют – речь идет об ограничении рынков сбыта для энергоносителей РФ, а в целом просто заменить российский газ на американский».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что США пытаются затянуть военный конфликт на Украине.