Петербургу необходима единая система пассажирского рельсового транспорта – Пригожин

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16 августа 2022, 12:00

Журналисты издания «Невские новости» взяли интервью у предпринимателя Евгения Пригожина. В материале он обратил внимание на непродуманность нынешнего Генплана развития Петербурга.

По словам Пригожина, в первую очередь необходимо определиться с тем, какой стратегии будут придерживаться власти в вопросе развития города. Необходимо думать не только о постройках, но и о транспорте. Важно уходить от автомобильной загруженности и работать над связью между разными видами общественного транспорта. Так как Петербург – одна из наиболее притягательных для туристов точек, здесь важно обеспечить инфраструктуру и для жителей города, и для путешественников.

Однако в Смольном не особо беспокоятся о комфорте горожан. Как сообщил Пригожин, градостроительный документ должны были принять в 2020 году, однако этого не случилось. При этом многие предприниматели потеряли на проекте деньги.

«Само по себе принятие скудного, непродуманного, я бы сказал, уродливого Генплана с точки зрения его трансформации не страшно, потому что в Петербурге, к сожалению, план — дышло. Его можно разворачивать раз в год в любые стороны простым способом, перекрашивая зоны из одного цвета в другой (зоны видов разрешенной градостроительной деятельности обозначаются на Генплане разными цветами, — прим. ред.). Беспокоит только одно — город потратит десятки своих бюджетов бездарно, триллионы собранных налогов будут похоронены в землю, а чиновники, которые должны стараться для горожан и получать зарплату за развитие города и обслуживание его жителей, получат колоссальное количество взяток и откатов за изменение значений городских территорий и зарплата от благодарных жителей им просто будет не нужна», – резюмировал Пригожин.

Полную версию интервью можно прочитать на сайте «Невских новостей».