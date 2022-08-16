Челябинцам расскажут о благоустройстве Ленинского района

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

16 августа 2022, 11:37 Татьяна Михайлова

Изображение предоставлено медиахолдингом «Гранада Пресс»

Глава территории Александр Орел станет гостем нового выпуска проекта «Большая редакция», который выйдет в эфир 17 августа.

Темой для разговора станет обустройство современного городского пространства в Ленинском районе. Александр Орел ответит на вопросы главных редакторов региональных СМИ, а также зрителей трансляции.

Прямой эфир будет доступен в сообществе «Гранада ТВ». Начало в 12 часов по челябинскому времени.

Напомним, что героем одного из недавних эпизодов «Большой редакции» был глава Центрального района Челябинска. Он рассказал о создании прогулочного кластера Алое поле – ДС «Юность» - Сад камней – набережная реки Миасс – пешеходная часть улицы Кирова и первого инклюзивного сквера.