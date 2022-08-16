Кинолог Владимир Голубев: плавание рекомендовано щенкам и собакам с лишним весом

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16 августа 2022, 12:25

Тренировка служебной собаки в воде на авиабазе в Йокота, Япония / U.S. Air Force / globallookpress.com

Президент кинологической федерации Владимир Голубев рассказал агентству городских новостей «Москва» о том, каким собакам рекомендовано плавание.

Голубев отмечает, что в первую очередь водные процедуры подходят щенкам, собакам с лишним весом и тем питомцам, которые восстанавливаются после травм.

Вот что сказал глава кинологической федерации о тренировках по плаванию: «За счет постепенной и щадящей нагрузки этот вид реабилитации подходит собакам даже со сложными травмами. Также плавание поможет избавиться от лишнего веса. При этом, занимаясь, питомец не будет травмировать суставы».

Владимир Голубев добавил, что плавание будет полезно и для активных собак, поскольку оно помогает выплеснуть накопившуюся энергию.