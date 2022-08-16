Север Приморского края планомерно избавляется от цифрового неравенства

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16 августа 2022, 08:41

Александр Сафронов, пресс-служба правительства Приморского края

Сегодня жители села Пожарское одноимённого района Приморского края могут спокойно воспользоваться мобильным интернетом четвёртого поколения. Это стало возможно с появлением новой базовой станции ПАО «МТС», которая обеспечила связью стандарта LTE и социальные объекты, и жилые дома. Теперь пожарцы могут удалённо записаться на приём к врачу, оплатить коммунальные услуги ЖКХ, а также воспользоваться порталом Госуслуг.

Появление высокоскоростного мобильного интернета не только улучшило качество жизни населения самого севера Приморья. Пожарский район – один из самых заповедных и уникальных уголков края, место обитания коренных малочисленных народов: удэгейцев, нанайцев, орочей. Здесь на берегах реки Бикин образован одноимённый национальный парк, побывать в котором стремятся многие дальневосточники. Многочисленные туристы из Хабаровского края, Амурской области, других регионов, причём не только Дальневосточного федерального округа, приезжают сюда увидеть Уссурийскую тайгу, отроги Сихотэ-Алиня, краснокнижных животных и растения, археологические памятники древности или следы культуры государства чжурчжэней, существовавшего на территории края в средние века.

«В последние два года мы наблюдаем, что маленькие удалённые локации становятся центром притяжения туристов, которые погружаются в красоту Приморья», – отмечает директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Между тем, за три последних года в Приморье построено почти 220 узлов связи. В том числе стандарт LTE пришёл в удалённые территории и сёла – Рощино в Красноармейском районе, Новостройка и Губерово в Пожарском, а также в другие малые населённые пункты на севере края.

Устранение цифрового неравенства и обеспечение к 2030 году интернетом населения на всей территории России, включая самые удалённые уголки, является одним из приоритетных направлений национального проекта «Цифровая экономика».

Кроме того, в Приморье продолжается реализация краевой госпрограммы «Информационное общество» на 2020-2027 годы.