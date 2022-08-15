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Путин: любовь к Родине, стремление к саморазвитию, желание помогать людям делают народ России непобедимым

, 21:58

Путин: любовь к Родине, стремление к саморазвитию, желание помогать людям делают народ России непобедимым
В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в понедельник обратился к участникам фестиваля "Таврида.Арт". В своем видеообращении глава государства заявил, что народ России делают непобедимым "любовь к Родине, стремление к саморазвитию, желание помогать людям".

Российский президент сказал, что участники фестиваля "Таврида.Арт" "представляют различные направления культуры и искусства".

"Вас объединяют общие и всем понятные ценности: вера в справедливость, любовь к Родине, стремление к саморазвитию, искреннее желание помогать людям. Именно эти качества, качества национального характера делают наш народ непобедимым, а нашу тысячелетнюю культуру - великой", - указал Владимир Путин.

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