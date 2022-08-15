Зампредседателя Общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков погиб при обстреле в Донбассе

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15 августа 2022, 20:16

Евгений Новиков, фото: vk.com/dnr_online_su

В Донбассе при обстреле погиб заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков. Председатель Общественной палаты Донецкой народной республики (ДНР) Александр Кофман рассказал, что Евгений Новиков приехал с гуманитарной миссией, чтобы помочь жителям Донбасса.

"К сожалению, преступный обстрел вооруженных формирований Украины прервал его жизнь", - написал Кофман.

Председатель Общественной палаты ДНР уверен, что виновные в этом преступлении понесут заслуженное наказание.

Кофман выразил соболезнования родным и близким Евгения Новикова.

Евгению Новикову 17 августа исполнилось бы 53 года. Он служил в ВДВ. Выполнял интернациональный долг в республике Афганистан.

С 1990 года работал в оперативно-поисковом отделе уголовного розыска УВД Алтайского края.

В 1995 году в составе сводного отряда УВД участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе.