Католики Латвии празднуют Успение Пресвятой Богородицы

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15 августа 2022, 18:49 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяна Тимука

Сегодня, 15 августа, католики всего мира празднуют Успение Пресвятой Богородицы. В главном храме Латвии в Аглоне прошла праздничная месса.



Базилика в Аглоне утопала в солнечных лучах и цветах. Погода в непредсказуемой Латвии была прекрасна – словно праздновала вместе с латвийцами столь почитаемый праздник!



Случилось и чудо – во время мессы над базиликой, на небе появилось явное очертание Девы Марии… Верующие затаили дыхание! Чудо длилось не столь долго, но этого было достаточно, чтобы прихожане увидели Знамение!





Как говорят пасторы, это прекрасный знак для Латвии и Благословение Бога!



На мессе присутствовал президент Латвии Эгилс Левитс, который поздравил католиков страны с праздником и, конечно, «перешел» на политику… Речь шла о России и Украине:



«Каждый, кто не способен отличить добро от зла и четко, без всяких оговорок, занять правильную сторону, должен знать, что он останется в стороне и помогает Кремлю. Давайте ценить и быть благодарными за мир на нашей земле. Мир так хрупок. Это настоящий подарок, который дает каждому возможность строить лучшее завтра», - заявил президент Латвии.



Интересно, а эти слова относились только к латышам? Потому как русскоязычных в Латвии не особо жалуют, даже католиков!





А с соседями нужно жить в мире, согласна с президентом Левитсом, особенно, когда они гораздо мудрее и просто порядочные… Глупые провокации – грех!



После выступления президента Латвии Пресвятая Дева больше не появлялась над базиликой…