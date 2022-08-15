Слюсарь сообщил, что ОАК прорабатывает программу замены двигателей SaM-146 на российские ПД-8 на самолетах Superjet 100

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15 августа 2022, 18:40 Источник: Интерфакс

фото: uacrussia.ru

Объединенная авиастроительная корпорация прорабатывает программу замены российско-французских двигателей SaM-146 на российские ПД-8 на самолетах Superjet 100.

Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь назвал задачей компании продлить летную годность имеющихся 150 авиалайнеров "Суперджет" на максимально длительный срок.

Слюсарь в понедельник выступил на форуме "Арми-2022". По его информации, "система послепродажного обслуживания по "Суперджетам", которая была создана, сейчас позволяет поддерживать их летную годность.

"Вариант ремоторизации на новые двигатели существует, ведется его проработка. Это дополнительные затраты, которые нужно самортизировать", - заявил Слюсарь.

После начала спецоперации России на Украине российско-французская компания PowerJet, выпускающая двигатели SaM146, прекратила их техобслуживание и ремонт.

Российские двигатели ПД-8 разрабатывались для импортозамещенной версии "Суперджета", выпуск которой ожидается в конце 2023 года.