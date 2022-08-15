В Увельском районе завершается капремонт по Народной программе «Единой России»

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15 августа 2022, 17:54

В Доме культуры «Кварц» занимается 10 творческих коллективов, ремонт здания был совершен по инициативе жителей поселка Нагорный.

Координатор партийного проекта «Культура малой Родины», первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина, а также депутаты районного Собрания депутатов Павел Апаликов и Марина Бобылева и координатор проекта в Увельском районе Елена Трифонова оценили завершение проекта.

Клуб был открыт в 1983 году, за все это время в нем не было ремонта. По программе единоросов, здесь провели капитальный ремонт.

«Сначала была отремонтирована кровля, дальше проведены работы по коммуникациям, и в этом году мы заканчиваем ремонт клуба «под ключ», включая приобретение новых кресел, одежды сцены и освещение. Итог работ покажет жителям, что их народные желания, наказы о ремонте дома культуры исполнены», - отметила Ирина Анфалова-Шишкина.