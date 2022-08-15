Интернет-магазин Wildberries сменил название сайта на «Ягодки»

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15 августа 2022, 17:40 Источник: РИА Новости

фото: Andrei Kamenev, globallookpress.com

Интернет-магазин одежды, обуви и аксессуаров, а также другой разной продукции Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Пользователи маркетплейс зашли на сайт и увидели на главной странице - "Ягодки".

В компании от официальных комментариев отказались, - передает РИА Новости.

Гендиректор и основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук ранее обещала подумать ребрендингом.

В июне, во время "Недели российского ритейла — 2022", министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями надеются привлечь больше покупателей.

Один из участников дискуссии обратился к Татьяне Бакальчук и высказал, что название интернет-магазина тоже английское, а не "Дикие ягоды". Бакальчук ответила, что в Wildberries подумают над переименованием.