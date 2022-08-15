Сводка Минобороны России: ВКС РФ ликвидировали в Харьковской области свыше 100 иностранных наемников

Российские военные высокоточным оружием ликвидировали пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области.
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