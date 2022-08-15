Сводка Минобороны России: ВКС РФ ликвидировали в Харьковской области свыше 100 иностранных наемников

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15 августа 2022, 17:20

Генерал-майор Игорь Конашенков, фото: MOD Russia/globallookpress.com

Российские военные высокоточным оружием ликвидировали пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области.

В очередной сводке Минобороны России, которую на брифинге в понедельник огласил генерал-майор Игорь Конашенков, указано об уничтожении свыше 100 наемников из Германии и Польши. По информации Конашенкова, ранены более 50 боевиков.

Официальный представитель Минобороны России также сообщил, что под Угледаром, в ДНР в районах населенных пунктов Водяное и Доброволье высокоточные удары Воздушно-космических сил пришлись по боевым позициям 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад армии Украины. Здесь были уничтожены более 260 украинских националистов.

По информации Конашенкова, российская авиация успешно атаковала расположенные у Белогорки и Лозового в Херсонской области позиции 63-й механизированной бригады ВСУ. Потери 105 и 107 батальонов - 160 человек.

Из сводки также стало известно, что в районе Марьинки в ДНР российские артиллеристы прицельно накрыли огнем позиции 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери третьего батальона этой бригады - более 70 процентов боевиков.