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15 августа 2022, 16:39 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Громкое было дело – в латвийском городе Екабпилс некий Гундарс Калве похитил пушку с советского мемориала и утопил ее в Даугаве, а потом признался в этом! Вандализм чистой воды, но латвийские правоохранительные органы решили, что преступления не было!

Да, именно так работают правоохранительные органы Латвии! С двойным подтекстом.

Изначально, г-ну Калве было предъявлено обвинение в похищении пушки и повреждении деревьев! Однако, по поводу поврежденных деревьев, обвиняемый заключил мировое соглашение с Екабпилсским самоуправлением, и возместил ущерб в размере 287, 54 евро.

А, что касается вандализма с пушкой и осквернение могилы, то дело прекращено!

«Обвинение в осквернении могил прекращено, так как не было констатировано, что обвиняемый осознавал или воспринимал факт установки памятника на месте могилы. В каждом конкретном случае, должны быть установлены все признаки состава преступного деяния, предусмотренные законом. Уголовный закон предусматривает осквернение могил только тогда, когда совершено это умышленно – виновный осознает, что своими действиями он оскверняет могилу сознательно. В данном случае нет таких доказательств», - прокомментировала пресс-служба прокуратуры Екабпилса.

Позвольте, а как же вандализм? Подумайте, человек осознанно уничтожает, оскверняет мемориал, а доказательств нет? Как такое возможно?

Возможно, в Латвии, потому как Гундарс Калве, бывший земессарг, а сегодня он воюет в качестве добровольца, а, может, наемника, на Украине, конечно, в составе ВСУ.

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