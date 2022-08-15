Индийские автопроизводители готовы поставлять свои машины на российский рынок

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15 августа 2022, 16:29

Фото: unsplash

Нынешние ТС Tata и Mahindra спроектированы для Индии теперь будут поставляться в Российскую Федерацию, об этом сообщает АБН.



Отмечается, что у нынешних индийских автомобилей температура воздуха не опускается ниже нулевых значений, так как снегопадов не бывает, то транспортным средствам, поставляемым в Россию, потребуются дизельные двигатели, рассчитанные на низкую температуру замерзания топлива.

Достоинствами данного транспорта служит хорошее качество изготовления и сборка оборудования, хорошие технические характеристики, лёгкая проходимость и доступная цена.

Кроме того, свою лепту вносит также принятое в Юго-Восточной Азии расположение руля, приборной панели и органов управления справа.