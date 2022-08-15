Литвинов: «Сегодня технологии не позволяют летать без второго пилота»

Аргументы Недели → Общество 13+

15 августа 2022, 16:32 Антон Николаев

Пилот 1 класса Андрей Литвинов считает, что замена второго пилота в самолетах на виртуального, непродуманный шаг. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Если бы технологии позволяли летать по одному человеку, то Airbus или Boeing сделали бы такие самолеты. Такое требование невозможно выполнить на сегодняшний и даже на завтрашний день, так как самолет должен иметь возможность сам прилететь и приземлиться, т.е., это должен быть почти беспилотник. Представьте себе, что один пилот умер, таких случаев очень много, когда за штурвалом просто человек умирал или уснул, потерял сознание, например. Всем надо погибать теперь сразу? Чтобы стать командиром корабля, надо набраться опыта и летать вторым пилотом, а если не будет вторых пилотов, то откуда возьмутся командиры? В функции второго пилота входят такие же обязанности, как и у командира, есть пилотирующий и неппилотирующий пилоты. Если пилотирует второй пилот, то командир ведет связь и помогает ему».

Ранее сообщалось, что в России предлагают избавиться от второго пилота в самолете ради экономии. Его место должен занять виртуальный пилот.

Такой тендер Минпромторг уже разместил на портале госзакупок. Его цена составляет почти три миллиарда рублей. За эти деньги нужно создать виртуального помощника пилота к концу 2024 года.