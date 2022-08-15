Психолог Коновалова рассказала, как подготовить ребёнка ко сну в своей кровати

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15 августа 2022, 16:22

Фото: unsplash

Часто родители сталкиваются с тем, что ребёнок не хочет спать в своей кровати. Как решить эту проблему спокойно рассказала Pravda.Ru семейный психолог Ольга Коновалова.



Эксперт объяснила, что процесс приучение малыша к отдельному сну от родителей нужно делать поэтапно, чтобы избежать стрессовых ситуаций.

"Сначала подготавливается комната или отдельная кровать где-то рядом. Ребенку надо обязательно объяснить, что это его личное место для сна", — рассказала Коновалова.

Чтобы ребёнку было проще спать на своей кровати, на неё можно положить его игрушки , с которыми малышу станет спокойнее.

Психолог также отметила, что первое время родителям придется находиться рядом в момент засыпания их чада, так как это тоже поможет ему спокойнее и проще реагировать на новый этап его взросления.