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Аргументы Недели Общество 13+

В Красногорской больнице удалось спасти беременную женщину

, 16:19

В Красногорской больнице удалось спасти беременную женщину
Фото: unsplash

Женщина на 31 неделе беременности попала в одну из Красногорских больниц с подозрением на нарушение мозгового кровообращения, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Будущая мама находилась в тяжелом состоянии. Симптомы диагноза уже активно проявлялись: паралич мышц, потеря речь, глухота.

В результате обследования врачи обнаружили у девушки 65 миллилитров внутримозговой гематомы.
Медики экстренно прооперировали беременную женщину.

На сегодняшний день пациентка проходит все этапы восстановления и жизни ребенка ничего не угрожает.

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