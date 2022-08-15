В Красногорской больнице удалось спасти беременную женщину

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15 августа 2022, 16:19

Фото: unsplash

Женщина на 31 неделе беременности попала в одну из Красногорских больниц с подозрением на нарушение мозгового кровообращения, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня".



Будущая мама находилась в тяжелом состоянии. Симптомы диагноза уже активно проявлялись: паралич мышц, потеря речь, глухота.

В результате обследования врачи обнаружили у девушки 65 миллилитров внутримозговой гематомы.

Медики экстренно прооперировали беременную женщину.

На сегодняшний день пациентка проходит все этапы восстановления и жизни ребенка ничего не угрожает.