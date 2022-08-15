В латвийскую армию хотят призывать людей с двойным гражданством

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15 августа 2022, 16:26 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Флаги Латвии, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ globallookpress.com

Министерство обороны Латвии сообщило, что в службу государственной обороны планируется призывать граждан Латвии с двойным гражданством.

Стоит разобраться, а что гласит закон о гражданстве Латвии?

Гражданин Латвии, который получил гражданство другого государства-члена ЕС или государства-члена Европейской ассоциации свободной торговли, другого государства-члена НАТО, Австралии, Бразилии или Новой Зеландии, сохраняет свое латвийское гражданство.

Гражданство Латвии сохраняется, если страна заключила договор о признании двойного гражданства.

Что касается России, то в Латвии всегда были с этим сложности – двойное гражданство могли получить люди за «особые заслуги» - известные спортсмены, артисты, ученые, предприниматели, которые добре «удобряли» казну ЛР.

Но вернемся к латвийской армии!

По мнению министерства обороны Латвии, обязанности гражданина должны быть одинаковыми для всех граждан, соответственно, двойное гражданство само по себе не избавит от службы в армии.

Есть исключения! Не будут призываться граждане с двойным гражданством, прошедшие военную службу за границей. Более того, чтобы служить в латвийской армии, следует знать государственный язык, а без знаний латышского служба в армии ЛР просто невозможна!

Служба в армии Латвии включает в себя три аспекта – служба в Национальных вооруженных силах, в Земессардзе («защитники земли») и специальную военную подготовку студентов вузов.

Бытует мнение «обывателей», что призыв на службу в армию Латвии с двойным гражданством – необходимость, так как молодежь повально уезжает из страны за лучшей долей…