Латвия получила первые вакцины от оспы обезьян

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

15 августа 2022, 16:20 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвия получила первые 1400 доз вакцин от оспы обезьян. Кому достанутся эти вакцины?

Конечно, кто входит в группу риска! Вакцинацию от оспы обезьян не планируется проводить в обширных масштабах. Согласно рекомендации Государственного совета по иммунизации, вакцины будут предложены группам риска – контактным лицам, инфицировавших оспой обезьян и медицинскому персоналу, в том числе работникам лабораторий.

Интересно, но еще месяц назад, латвийские СМИ писали, что оспой обезьян болеют в основном представители ЛГБТ… Иными словами, это заболевание…гомосексуалистов… Сегодня латвийские СМИ об этом умалчивают…

В Латвии к настоящему времени подтверждено четыре случая оспы обезьян. Центр профилактики заявил, что все случаи заражения произошли за границей Латвии.