Максим Галкин заговорил на латышском и эстонском языках

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15 августа 2022, 15:32 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Юморист Максим Галкин совершает концертный «чес» по странам Прибалтики – уже успел «окучить» Юрмалу, малонаселенные районы Латвии. И даже удивил местное население знанием латышского языка.

Понятно, что титульные латыши до сих пор с восторгом вспоминают, как Максим Галкин на своем выступлении в концертном зале «Дзинтари» развлекал публику на латышском языке.

Свое выступление юморист начал со слов на государственном языке Латвии: «Я начал учить латышский. Россия пристально следит за всеми шоу, поэтому я сегодня буду говорить и шутить только на латышском».

Видимо, г-ну Галкину хотелось так прогнуться перед титульными, что он прошелся по русскоязычным Латвии – «рядом сидят русские, которые не понимают, что происходит. За что они заплатили?»

Надо отдать должное, что Максим Галкин справно понимает, что если «не подлизать» титульным причинные места, например, унизить русскоязычных Латвии, то и концертов может не быть, а есть же хочется!

И он попал в «точку»! Даже латвийский композитор Раймонд Паулс был в восторге от выступления Максима Галкина и его латышского языка:

«Я не знал, что он учит латышский. Нет. Удивительно! Кто хочет - тот может! Максим – настоящий талант. Его выступление – наслаждение длинной в два часа. Мы просто кайфовали во время его выступления. Все было продумано, не фальшиво. Спасибо Максиму за выступление и смелость».

Интересно, что Максим Галкин дает концерты и в малонаселенных районах Латвии, например, в местечке Роя… Да, это дорогой район Латвии сейчас, который находится на берегу моря, а ранее там жили бедные рыбаки.

Очень интересно высказались о выступлениях Галкина простые латвийцы.

Мнение из латвийских социальных сетей:

«Что же ему еще остается, как только петь на латышском, эстонском, литовском… Голод, увы, не родная тетка!»

«Жить же надо… Без мыла Галкин во все места влез.»

«Организаторы концертов Максима Галкина, не томите! Я живу в рижском районе Торнякалнс, где развлечения – электрички, базарчик и озерко… Когда Максик очарует своим выступлением Торнякалнс?»

«А в Латвии кроме Галкина что-то происходит?»

«Пацан к «успеху» пришел!»

«Больше не пойду на его концерты! Скользкий.»

Самое интересное то, что после концертов в Латвии, г-н Галкин посетил с выступлениями Эстонию… На концерте в Тарту, юморист заговорил на эстонском:

«Я начал учить эстонский. Сегодня Россия пристально следит за различными шоу вне… Вот потому я буду шутить по-эстонски. Эстонский язык сложный – он находится между русским и китайским… Человек, который знает русский и эстонский… его надо наградить!»

Более того, юморист прошелся и по русскоязычным Эстонии, которые «не понимают, что происходит», а также по своим коллегам, которые поддерживают Россию – «просто хотят быть на плаву». Понятно, что Максим Галкин публично осудил спецоперацию.

Будем реалистами! Артист Галкин, конечно, талантливый, но как человек, просто, «навоз»…

Мерзко все это, господа!