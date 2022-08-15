Путин обратил внимание на реальные проблемы в стране. Резонансные новости недели

Аргументы Недели → Общество 13+

15 августа 2022, 11:49 Николай Хохлов, Журналист

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



Владимир Путин обнаружил проблемы под кировским ковром.



Многие россияне ежегодно надеются на «прямую линию» Путина, которая способна очень быстро помочь решить их накопившиеся проблемы.



«Прямая линия — она будет обязательно», — сообщал ещё в конце июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Поскольку, по его словам, у Владимира Владимировича в наши дни много «более важных мероприятий», россиянам придётся ещё немного потерпеть.



Тем временем Путин провёл «прямую линию» с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым. Он обратил внимание на бедность и высокий уровень алкоголизма в целых четырех (!!!) моногородах региона. В других же семи таких населённых пунктах, по мнению президента, ситуация несколько лучше. Такая точечная выборка, без сомнения, может говорить о крайней осведомленности главы государства положением дел во всей стране в целом.



«Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами», - заявил Владимир Путин.



Виновник «торжества справедливости» Александр Соколов в ответ сообщил президенту, что тема моногородов находится у него «в повестке». Остальным же главам регионов, по всей видимости, можно пока вздохнуть спокойно.





В России наметился положительный спад инфляции.



Пока россияне привыкали к новому экономическому понятию «отрицательный рост», в стране в обозримом будущем наметился «положительный спад». Коснётся это инфляции и «замедления роста цен». Об этом на прошлой неделе сообщили в Минэкономразвития.



По новым оценкам министерства, инфляция в России по итогам 2022 года будет ниже 14%, что «существенно меньше» майского прогноза в 17,5%. В ведомстве утверждают, что в последние два месяца в стране наступила «дефляция». Это ли не повод для радости?





Российские туристы меняют ориентацию.



Тридцать процентов россиян, которые, согласно последнему опросу ФОМ, бывают за границей, в условиях непростой международной обстановки начали пересматривать направления своих путешествий. Так, по данным сервиса OneTwoTrip, в августе доля бронирований авиабилетов для перелётов в ЮАР и Индию выросла в два раза. На 71% чаще россияне стали приобретать билеты во Вьетнам, на 67% ― в Таиланд.



В списке самых популярных стран для отдыха у российских туристов присутствуют Индонезия, Израиль, Грузия, Египет, ОАЭ и Казахстан. Наименьшим спросом почему-то пользуются авиабилеты в Узбекистан, Таджикистан и Белоруссию.





В России будут платить за дружбу.



Весьма интересная вакансия появилась на одном из известных российских интернет-ресурсов, посвященном поиску работы. Похоже, что сотрудники компании «МТС БАНК» конкретно приуныли. Организация приглашает на работу… «специалиста по дружбе».



В описании вакансии говорится, что будущему работнику компании необходимо иметь «прокаченные» искренность и дружелюбие. Большим плюсом является умение играть на гитаре.



Соискателям вакансии предлагается «обедать с коллегами в корпоративном кафе», «пить кофе во время ланча на летней веранде» и «тусить иногда с коллегами по пятницам». Помимо этого, потребуется умение «успешно забрасывать мяч в баскетбольные кольца на уличной спортплощадке и в офисе», а также «играть на игровой консоли в разные игры». «Специалисту по дружбе» обещают высокий оклад + KPI.



Появление такой вакансии в России получило широкую поддержку среди молодежи в интернете. Её уже назвали «работой мечты».



Автору обзора новостей «АН» вполне могла бы подойти такая вакансия, но, к сожалению, он недостаточно хорош в баскетболе и не знает тонкостей работы с игровыми приставками. Да и нынешняя работа его вполне устраивает, поэтому, как говорится, до новых встреч!



